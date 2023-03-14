蔣偉文今（14日）出席《德國拜雅 Beyerdynamic》耳機活動，結婚12年的他透露跟老婆個性南遠北徹，交往初期因為磨合發生過多次爭吵，雙魚座的他被問到2人吵架時誰會先哭？他搞笑做出拭淚姿勢說：「都是我先被氣哭」。他也強調雖然一開始很多磨合，但跟著了解彼此的個性，就很少爭吵了。

蔣偉文說老婆是務實的金牛座，私下不搞笑也不太愛講話，個性與他互補，「雖然互相吸引，但我們各方面都不太同，我是感性又大喇喇，老婆比較講究也實際，像我們家燒菜帶小孩是我，修電腦、音響各方面就是老婆」。他也自爆每次看電影，他都是先哭的人，有時老婆還會納悶有什麼好哭。

蔣偉文說小孩出生後，發現很多事情都要互相配合，夫妻倆也開始慢慢放掉自我，老婆也不知不覺中變得比較雙魚。談到結婚12年的寵妻，蔣偉文坦言沒有刻意做什麼事，可能就是個性互補，才讓2人感情越來越緊密，「我沒有想過耶，大家可能不相信，其實我私下是搞笑的，但我老婆很嚴肅、不搞笑甚至不喜歡說話，她說跟我在一起是因為我很聒噪，她算是不知道怎麼聊天的人」。