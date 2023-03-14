男子團體「紅孩兒」在90年代紅極一時，解散後6名成員各自有片天，其中韓志杰在美國當上班族，近日悄悄回台，與好友陸元琪、王小棣喝咖啡，49歲近況跟著曝光。

韓志杰淡出螢光幕後，在美國當上班族，2020年因疫情停工半年多，申請失業救濟金，今年3月初低調返台，剪掉一些頭髮，10日還PO現身臨江街夜市的照片，重溫家鄉的回憶。

女星陸元琪，昨（13日）在社群平台PO與王小棣、韓志杰的合照，興奮地寫道：「跟小棣老師還有老韓好多好多年沒見了，看到老師跟老韓氣色都這麼好..真的太棒了啦！」三人點了牛肉麵和咖啡，但時光來去匆匆，陸元琪大呼：「根本不夠聊…」。

陸元琪過去和王小棣、韓志杰一同合作電視劇《母雞帶小鴨》，事隔多年三人再重逢，陸元琪有感而發地表示：「太想念拍母雞帶小鴨的那一年多了！還不懂事的我們，闖禍應該就是日常」，她稱呼王小棣為老師，「我想起來您說我們一個一個被您叫進去『聊天』的原因是什麼了」，也跟韓志杰喊話：「等我這趟回台灣，我們再去老師的地盤聊天，等我喔。」

照片中，韓志杰配戴黑框眼鏡，留著過肩長髮，比陸元琪的頭髮還要長，網友忍不住調侃：「韓志杰快要美過你了。」被逗樂的韓志杰，給這則留言一個爆笑的表情貼圖。

韓志杰旅美時，曾在疫情最嚴重時住院開刀3次，其中一個地方還被醫生警告「若不手術可能癱瘓、死亡」，讓他決定冒著感染的風險動手術。