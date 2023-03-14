證券行前協理李偉仁退休20餘年，頻頻做公益，不僅幫助弱勢偏鄉幼兒園，也提供弱勢兒童所需資源和關懷，他得知各地方政府長期缺復康巴士，其中又以新北市障礙者全國最多，他今日偕同家人捐出一輛復康巴士給市府，希望為大眾盡一份心力。

李偉仁在台灣證券期貨市場從業多年，2018年從大慶證券協理退休，閒暇之餘擔任啟程教育學院、社區大學講師，教授創業或經營銷售等課程，他每年將部分所得捐贈給偏鄉幼兒園，提供弱勢兒童資源和關懷。

李偉仁說，他在新聞看到各地方政府都有復康巴士需求，新北市身障、弱勢族群眾多，需求更高，因此想為家鄉盡一份心力，他這次也帶著媽媽、妻子和年幼的兒子，一起來捐贈，盼拋磚引玉，也傳達行善觀念給下一代。

新北市秘書長邱敬斌說，李偉仁飲水思源、回饋在地令人欽佩，本次受贈的復康巴士是轄內第712輛，其中641輛都是民間團體或個人愛心捐贈，因為巴士須逐年汰換達一定年限的車輛，因此目前實際營運是535輛，鼓勵大眾持續響應公益，讓行動不便者能走出戶外，體會安全方便的接送服務。