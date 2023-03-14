北市財政局14日召開記者會，說明財政規畫推動方向，包含首創「視訊租賃服務雲」、視覺化地段率查詢系統等，也積極推動招商，去年招商簽約17件，民間投資金額約550億元，北市稅捐處表示，視覺化地段率查詢系統，可線上查詢，方便民眾了解北市房屋地段率資訊，預計3月底上線。

稅捐處表示，為了方便建商或者是買賣房屋的民眾，了解這個房子的地段率是多少，作為估算房屋稅及相關現值的參考，所以才有房屋稅的地段率查詢以及試算房屋稅系統，預計今年3月底推出全新視覺化地段率查詢系統。

稅捐處說明，與傳統圖資查詢系統不同，房屋地段率查詢系統是以簡單易懂的地圖視覺化界面，民眾可以在地圖上選擇任一地點，查詢有關該地點及鄰近地區詳細的房屋地段率資訊，包括公共設施、街景及交通情形等環境分析。

財政局也在3月14日首創「視訊租賃服務雲」服務，財政局指出，考量民眾常因工作忙碌、人在外縣市等因素無法親自處理租賃案件，民眾可線上取號申辦或諮詢，將有專人即時與民眾視訊回復，服務時間為每周一至周五，上班日9時至12時、13時30分至17時30分。

此外，北市積極推動招商並完善招商開發機制，近年除建立BOT各階段SOP並導入超額分潤機制、修訂市有土地設定地上權規定明定地租漲幅上限，並藉促參推動委員會的專家提供市場資訊及招商諮詢，已連續5年獲財政部招商卓越獎肯定。

游適銘說明，去年完成招商簽約案件共有17件，包含「台北市北投區軟橋段91地號（T16街廓）市有土地設定地上權案」及「台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都更案」，民間投資金額約550億元。

游適銘表示，今年持續推動重大開發案件有「捷運萬大線金城機廠暨莒光站／加蚋站(捷9)土地開發案」、「內湖潭美段土地設定地上權案」、「捷運萬大線廈安站(捷10)土地開發案」、「北投製片廠BOT＋OT案」、「生態主題園區BOT／OT案」、「捷運萬大線中正紀念堂站(捷4)土地開發案」、「捷運萬大線中和站(捷2)土地開發案」及「捷運萬大線連城錦和站(捷4)土地開發案」等，預估民投金額約389億元。