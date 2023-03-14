屏東創世透過眼動設備，開始走向釋放禁錮靈魂的康莊大道。（林和生攝）

長期投入植物人照顧的屏東創世基金會，今年獲得善士捐助，迎來院內第一台眼動設備，透過院民眼球移動，進行過去視為不可能的溝通對話，讓被鎖在軀殼裡許久的靈魂，開啟與世界連結的契機，這一刻看在家屬眼裡，在一旁感動得不能自已。

現年35歲的小雅，2018年因腦梗塞成了植物人，龐大安養費用，讓家人喘不過氣，2年多前經轉介入住創世屏東院；今年初，治療師發現她對人有明顯反應，因此透過善士捐贈、可偵測眼睛動態的「眼動設備」，讓小雅依照指令控制雙眼移動，同時也傳達意念。

小雅的反應振奮了照顧的護理人員，讓過去視為不可能的與植物人溝通，如今皆呈現眼前，現在可以透過設備讓她自行選擇想聆聽的音樂，與想要的指甲油顏色，生活也開始了無限想像。

創世屏東分院長林艾樺說，植物人在過去印象中就像靈魂被禁錮在身體裡，持續沉睡且永遠叫不醒，但少數被認為是有感覺，不過到底清醒程度如何？很難獲悉，直到去年首次聽聞眼動設備，今年便幸運獲得善士捐贈，也開啟這條探索之路。

治療師透過院民眼球移動，清楚了解他們心裡需求，林艾樺直言，外界可能很難了解眼動存在的必要性，但它能讓沉睡的靈魂透過科技與外界連結，讓照顧者知道對方需求，提供最符合患者的照顧模式，這對護理師來說是非常振奮的。

過去總是自言自語，猜測般得給予服務與照顧，如今透過眼動接收到對方傳達的訊息，林艾樺不諱言，這一步能讓創世走得更久，且每一步都能更踏實。