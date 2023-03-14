柴可夫斯基小提琴大賽首獎得主、日本小提琴家諏訪內晶子來台，將舉辦獨奏會，鋼琴由俄國鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基擔任演奏。（鄧博仁攝）

日本小提琴家諏訪內晶子認為，良好的演奏技巧是一切的基石。（鄧博仁）

俄國鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基是新生代鋼琴好手。（鄧博仁攝）

這次來台獨奏會，諏訪內晶子攜手俄國新生代鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基，她表示，這套曲目在疫情前就已經規劃完，如今總算有機會完成。（鄧博仁攝）

柴可夫斯基小提琴大賽首獎得主、日本小提琴家諏訪內晶子來台，將舉辦獨奏會，鋼琴由俄國鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基擔任演奏。這次她使用1732年義大利瓜奈里名琴「查爾斯．雷德」(Charles Reade)，她形容「像是打開了另一道門」，令人耳目一新，將和樂迷分享。

諏訪內晶子過去曾使用史特拉第瓦里1714年的名琴「海豚」，這把小提琴過去的使用者為上一代老大師小提琴家海飛茲，諏訪內晶子表示，因為借用的合約滿了，她得把琴還回去，換了另一把琴。

「在我音樂生涯的第三個十年，我換了一把琴，這對一個小提琴家而言是很重要的事情，對我而言也是很大的改變，我很高興地探索這把琴的音色，那簡直像是開啟了另一道門，我很開心這樣的改變。」

諏訪內晶子表示，她以前其實是個害怕改變的人，「但我在疫情間多了很多時間沉澱，還有過日常生活，現在可以享受改變，享受暫時停止的時光，雖然世界仍因為疫情而承受許多，但在這段時光裡也有所收穫。」

這次來台獨奏會，諏訪內晶子攜手俄國新生代鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基，她表示，這套曲目在疫情前就已經規劃完，如今總算有機會完成，包括貝多芬第三號小提琴奏鳴曲、普羅高菲夫第二號小提琴奏鳴曲，以及巴爾托克第一號小提琴奏鳴曲。

諏訪內晶子表示，三首小提琴奏鳴曲的鋼琴部分也很吃重，「必須要和很好的鋼琴家才能一起演奏，除了炫技，更需要演奏得很精準。」

這回來台，諏訪內晶子也在台灣校園開設大師班，她表示，追求音樂職涯，對專業的要求必須要認真看待，「如果有心要走這條路，即使你還是學生，仍要看重自己在做的事情，要知道自己在做什麼。」

諏訪內晶子表示，所謂的上台演奏，並不是一件「勇敢上去演」就好的事情，「而是對自己的一分承諾和要求，所有的表現，要對得起自己的要求。」

此外，諏訪內晶子也深信，良好的演奏技巧是一切的基石，「有好的技巧是一件很重要的事情，音樂演奏不是空談，而是真正的技巧；即使是情感表現，也可以透過扎實的技巧表現而來，演奏不能只是談哲思、談想像力，而是要有真正的技巧，才能走得遠。」

演出將於3月16日在台北國家音樂廳登場，3月18日諏訪內晶子也將參與台東利卡夢梅之宴戶外音樂會，將在台東利嘉國小梅園演出。