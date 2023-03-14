美國矽谷銀行（SVB）無預警倒閉，引發加州新創科技業者擠兌風暴，儘管拜登政府出手救援，承諾所有存款全額擔保，但中國大陸新創公司與創投基金仍想辦法把資金領出來，存到其他銀行如更大型的美國銀行、中國招商銀行和中國工商銀行等。

路透報導，矽谷銀行也是大陸新創公司、企業主以及創投基金首選的主要外資銀行。矽銀在大陸落腳超過20年，並與當地銀行建立策略聯盟，成立上海浦發矽谷銀行。

面對SVB倒閉危機，部分大陸創業家希望把錢領出來，轉向提供與SVB類似服務的中國招商銀行和中國工商銀行，而這些大陸銀行業也希望趁機填補這塊市場空缺。

一位大陸初創公司創始人表示，「招商銀行告訴我們，可以在一周內把離岸帳戶開設完成。」浙商銀行等多家銀行都向他提出方案，可協助解決在SVB造成的問題。

總部位於杭州的陸企金融服務平台趣比匯（QBIT）指出，在過去3天，收到詢問如何開戶的數量是平日的6倍，其中大部分是矽谷銀行的客戶。

主要客戶來自亞洲中小企業的美國富港銀行（CB International Bank）表示，許多新創企業和創投基金都與他們連繫，要求能儘快開戶，以便把從SVB提領的錢存進去。

富港銀董座Sam Su建議這些企業，可以考慮把持有的美元資產，轉換為離岸人民幣存款，以分散風險。

一些風險基金經理人坦言，對早期新創企業特別友善的銀行不多，SVB還是具有一定優勢。