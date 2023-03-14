加入寄養行列15年的陳瑞成（左二）、陳姿秀（左一）夫婦，當年因女兒（右一）的一句話，讓全家人一起成為受虐及失依兒的避風港。（張毓翎攝）

加入寄養行列15年的陳瑞成、陳姿秀夫婦，當年因女兒的一句話：「我想把自己的幸福分享給其他小朋友」，讓全家人一起成為受虐及失依兒的避風港，迄今照顧過12名兒少，獲得住在隔壁的公公及大伯一家人的認同與支持，現在全家人都一起做好事，成為2戶寄養家庭。

北台南家扶中心致力於寄養家庭招募，近年不少加入的心血，因為被從事養家庭服務的親友、鄰居的愛心感動而投入，家扶14日邀請陳瑞成、陳姿秀夫婦及余麗娜、黃玉坤夫婦等家庭來分享一路以來的心路歷程。

陳姿秀說，照顧過程中難免會遇到挫折，但有家人及社工的幫助，給予正向能量，14年來照顧12位寄養兒少，從未中斷或想過退出，其中還將一名小女孩收養成為真正的家人。她還提到，其實公公是他們夫婦倆最大的支持力量，每個來到家裡的孩子，不論是否為親生，公公都會把他們當作自己孫子，好好疼惜。

最近剛加入的余麗娜、黃玉坤夫婦，其孩子在外地工作，家裡只剩他們夫婦倆及80多歲的老母親，看著厝邊的沈淑琴、彭貴煥夫婦擔任寄養家庭多年，家中氣氛總是熱熱鬧鬧，也想活絡家裡氛圍，幾個月前申請加入寄家的行列，期待更能藉此為社會貢獻一份力。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，目前北台南家扶的寄家共45戶，照顧41名受虐兒少，但仍有許多受虐兒等步道寄養家庭床位，因此盼有更加家庭響應，4月8日將舉辦寄養家庭說明會，歡迎有興趣的民眾前來參加。