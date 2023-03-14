緬甸當地民兵組織克倫尼國防軍（KNDF）向BBC透露，緬甸軍方襲擊了撣邦南部南奈因村（Nan Nein village），在該村莊的寺廟殺害了至少28人。

自2年前緬甸軍政府政變奪權以來，軍方與武裝抵抗組織之間的戰鬥越演越激烈，其中以首都奈比多（Naypyidaw）和與泰國比鄰的邊境地區最為嚴重。

KNDF指出，周六4點左右，緬甸軍政府的空軍和大炮襲擊撣邦南部的一處村莊，並處決了躲在寺廟的村民。

根據KNDF發布的的一段影片顯示，至少有21具屍體堆積在寺廟旁，其中3具身著佛教僧侶所穿的橙色長袍。 屍體上看似有多處槍傷，影片還拍攝到布滿彈孔的寺廟牆壁。當地媒體《甘達拉瓦底時報》（Kantarawaddy Times） 援引KNDF發言人的話說，「這就像軍方讓村民在寺廟排成一排，然後殘忍地槍殺了所有人，包括僧侶。」

該組織還告訴BBC，他們在這個小村莊附近發現了另外7具屍體。周圍的一些建築物和房屋也被燒毀，KNDF稱這是軍方對該村莊的軍事襲擊。