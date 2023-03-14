民進黨20日起立委選舉提名登記，由於外傳新北市三重區立委余天本屆將不爭取連任，因此前新北市議員李坤城2022九合一選舉時就放棄尋求連任市議員，轉而備戰立委選舉，不過新北市議員彭佳芸今(14)日在社群平台發文，表示三重有52位里長支持自己投入立委選舉，而自己將會在近日宣佈自己的選擇。

現任新北市第三選區立法委員余天已高齡75歲，原本從去年起就有傳言稱余下屆將不會尋求連任，因此屬於民進黨正國會的新北市議員李坤城去年起便選擇放棄連任，宣布備戰2024的立委選舉。

不過隨著2022九合一選舉塵埃落定，如今選情再起變化，所屬民進黨英系、成功連任新北市議員的彭佳芸在選後被基層勸進，希望她能更上一層樓，參選立法委員。

彭佳芸為民進黨籍資深前議員鄭金隆兒媳，在2018年選擇辭去電視台主播，以無黨籍身分投入2018年新北市議員選舉，最終成功當選順利接棒鄭金隆，去年九合一選舉成功連任，地方實力堅強。

彭佳芸今天在臉書發文表示，近期不斷有在地朋友們、以及里長，鼓勵她爭取三重立委初選，其中三重立委選區103個里中，已有54位里長懸掛署名布條，表達對自己的支持和鼓勵。

彭佳芸強調，三重十多年沒有在地年輕的立委，自己也會在適當的時機跟大家宣布她的決定。