殷巴爾表示，蕭斯塔科維契的音樂是反抗極權主義和反對人民遭受不公欺壓的最有力表態，作品中不只有批判，還有對人類歷史的省思。（鄧博仁攝）

殷巴爾認為，樂團的排名不能和體育比賽排名相提並論，每個人心目中對於最佳樂團各有所好，他認為最重要的是在於指揮與樂團在足夠的排練時間中，共同發展出更深度的音樂性及藝術性的創造。（鄧博仁攝）

台北市立交響樂團（TSO）桂冠指揮殷巴爾再度來台，這次他選擇了蕭斯塔科維契第13號交響曲《巴比雅》，作為2023年上半年與TSO的首場音樂會演出曲目，他表示，這首作品是對當下俄國侵略烏克蘭的回應。

殷巴爾表示，蕭斯塔科維契的音樂是反抗極權主義和反對人民遭受不公欺壓的最有力表態，「蕭斯塔科維契在世時就勇於以作品批判，但作品中不是只有批判，也有對人類審視歷史的省思，也帶有希望。」

殷巴爾說，身為音樂家也要向歷史學習，「人類始終必免不了戰爭，二次大戰之後到現在，世界好不容易維持緊繃相對穩定的狀態，但現在正在崩解中。」他希望藉由演出這首作品傳達他面對當今國際局勢的想法，並表達對台灣國際情勢的關心。

對於北市交的期許，殷巴爾表示，樂團的排名不能和體育比賽排名相提並論，每個人心目中對於最佳樂團各有所好，他認為最重要的是在於指揮與樂團在足夠的排練時間中，共同發展出更深度的音樂性及藝術性的創造，這也是他喜愛與北市交合作的原因。

首場演出將於3月18日在台北國家音樂廳，19日到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。