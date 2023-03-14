大甲高中自由車隊積極培訓選手備戰，11人入選亞洲青年錦標賽國家代表隊。(大甲高中提供)

大甲高中自由車隊積極培訓選手備戰，11人入選亞洲青年錦標賽國家代表隊。(大甲高中提供)

大甲高中自由車隊積極培訓選手備戰，11人入選亞洲青年錦標賽國家代表隊。(大甲高中提供)

大甲高中自由車隊，參加2023年亞洲青年錦標賽國家代表隊選拔，公佈的20位入選青年組名單中，甲中共計11人分別入選公路賽、場地賽、登山車越野賽項目國家代表隊。校長高榮利指出，該校培養優秀體育人才，多年來於各項全國賽事名列前茅，也培育多位國手級的選手，孕育眾多運動菁英好手。

大甲高中指出，自由車隊李定曄、李承勳、李靖烽、宗欣凌、林芷妍、邱信維、周致磊、張恩騰、陳婕翎、辜紹綸、楊庭瑜，11位同學分別入選2023年第29屆亞洲青年自由車場地錦標賽、2023年第28屆亞洲青年自由車公路錦標賽、2023年第14屆亞洲青年登山車錦標賽。

11位入選國家隊的選手中，有6位來自於甲安埔地區的大甲國中、日南國中、外埔國中，4位來自海線的清水國中及清泉國中，1位來自於南投營北國中，可說是在地優秀選手在地入學，學校全力栽培訓練共創雙贏的最佳寫照，去年畢業於大甲國中的張恩騰更入選全能賽及個人公路賽雙項目國手。

大甲高中表示，另外16位菁英組名單中，也有10位大甲高中校友入選，分別為馮俊凱、張誌盛、蕭世鑫、楊勝凱、康世峰、盧紹軒、蕭美玉、曾可妡、王慈均、陳靖云等。

高榮利強調，學校體育班深耕體育教育，長期推展競技運動，因應地方需求發展田徑、手球、自行車等三個專業項目，歡迎有志青年學子，報考甲中體育班成為未來國家運動菁英一分子，為國爭光。