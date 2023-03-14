疾病管制署公布，國內新增2例腸病毒71型輕症個案。疾管署發言人羅一鈞表示，國內上一次驗出腸病毒71型個案是前年（2021）秋天，最近再度出現病例是警訊，顯示腸病毒71型可能捲土重來。

國內新增2例腸病毒71型輕症確定病例，均居住於北部，分別為1歲男童，有發燒、活動力下降症狀，以及4歲女童有發燒、嘴巴出疹且有口腔潰瘍情形，經住院治療後，症狀均已緩解。

防疫醫師林詠青提醒家長及幼兒照顧者，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，應特別留意幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療。

羅一鈞指出，國內上一次驗出腸病毒71型是前年秋天，直到最近再度出現病例，這是一個警訊，代表腸病毒71型可能捲土重來；尤其進入3到6月腸病毒流行期，新增這2例個案代表著，新冠疫情鬆綁之後，需要特別注意小朋友腸病毒疫情，請醫師老師及家長特別注意，加強小朋友洗手的好習慣。

依據疾管署監測資料顯示，上週（3月5日至3月11日）國內腸病毒門急診就診計2332人次，較前一週（2277人次）略升2.4％，近期全國腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，且實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險存在 ，需提高警覺。今年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去(2022)年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡(感染D68型)。

疾管署提醒家長及教托育機構人員，應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，成人也會有感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆，且酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用消毒水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。