苗栗縣長鍾東錦去年九合一選舉競選期間，遭國民黨解除苗栗縣黨部主委職務並開除黨籍，鍾東錦透過律師向法院提出「確認黨籍存在之訴」，經前國民黨榮譽主席吳伯雄「伯公」居中協調，力勸鍾東錦應以「團結藍軍」為最大考量，鍾東錦深有同感，鍾14日表示，將請律師撤回本件確認黨籍之起訴。

鍾東錦在選前擔任國民黨苗栗縣黨部主委，期間出錢出力，透過支援全縣防疫工作、親送愛心便當慰勞醫護人員、巡迴100場4大公投說明會，接連18鄉鎮市傾聽之旅以及捐薪百萬救助弱勢家庭與學童獎助學金，獲得地方迴響與支持，並表態有意參選縣長職位。

後來國民黨以排黑條款，提名謝福弘參選，而鍾東錦堅持選到底，則遭國民黨中央「離職」黨部主委，甚至遭開除黨籍，6年內不得請求恢復黨籍，鍾東錦當時認為，國民黨針對黨員選舉辦法早已有一套運作機制，不應受到黨外人士的危言聳聽，而遭到破壞，當時更獲得來自黃復興黨部、青工會、婦女會與立法委員陳玉珍等多個社團組織、政壇友人的聲援、鼓勵，於是透過律師向法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之起訴。

最後選戰結果，讓鍾東錦以壓倒性票數贏得苗栗縣長選戰，鍾東錦至今仍以「藍軍小兵」自居，而他的確認黨籍官司則仍在訴訟中。曾經擔任中國國民黨榮譽主席的吳伯雄「伯公」十分讚賞鍾東錦的精神，進而力勸鍾東錦應以大局為重，尤其面對即將到來的總統與立委大選，更要以「團結藍軍」為最優先考量。

鍾東錦說，對於曾經身居多項國家要職的客家大老吳伯雄「伯公」雖然退出幕前，仍憂國憂民，不時用自身經驗拔擢政壇後輩，為國民黨推舉青年才俊，深感佩服，因此決定採納「伯公」建議，近期將請律師撤回本件起訴。

至於是否能夠重新回到國民黨，鍾東錦表示，加入國民黨已超過20多年，將尋求依黨內申訴管道救濟，但不管有沒有黨證，都不會影響為鄉親打拚服務、為苗栗爭取建設的心。