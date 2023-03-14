新竹縣連續4年單身成家系列活動，報名場場秒殺，縣長楊文科14日宣布2023年「成家無限美好」推出「幸福敲門」浪漫主題，結合時下青年熱門興趣，將舉辦8場室內、戶外玩透透活動，幫青年未婚男女量身打造8支「幸福之鑰」，開啟幸褔大門，還有機會拿機票！

14日是「白色情人節」，縣長楊文科笑稱，他一直忙於工作，沒有注意節日，當了縣長後常常會被提醒，碰上「我都會向太太說情人節快樂」，教育局精心規畫的這8場活動，要讓參加者感到驚喜、心動，歡迎單身青年朋友一定要來報名。

教育局長楊郡慈說，去年成家系列活動有300多人次單身青年男女參與，今年延續「成家無限美好」主軸，依據青年日常的興趣，規畫8場強化互動性及趣味性的活動，同時搭配情感教育課程，兩性關係經營能力與溝通技巧，讓大家能健康地戀愛。

首場4月8日「情人營業中」，一起做菜及模擬開店，5月6日「桌上愛情故事」，透過桌遊認識彼此，6月10日「戀愛手做事」，一起DIY禮物及交換禮物，7月8日「升溫運動會」，以趣味競賽增進彼此感情升溫。

8月19日情人節特別企劃「情人出遊靚Look」結合「驚聲尖笑趣遊玩」，精心為彼此打扮並享受青春遊戲，9月16日「戀愛秘旅」，以團隊合作的解謎之旅，敲開未知的時光旅程，10月28日「愛在燃燒時」，運用營火晚會創造戀愛氛圍，幸福暖暖綿延。

楊郡慈表示，期望透過趣味互動、團隊合作、簡單紓壓等多元化活動，讓青年認識新朋友，找到理想相戀的有緣人，讓幸福來敲門、加速成家。

此外，活動場場有機會獲得電影票或便利商店電子票券，凡是參與8大主題活動，就有機會獲得亞洲線機票。歡迎單身青年男女報名，詳情請上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢。