終場加權指數重挫200.07點、收於15360.42點，跌幅1.29％，成交量略降至2317.05億元。早盤表現相對有撐的櫃買指數，雖一度上漲0.19％，惟午盤後欲振乏力，終場下跌0.86％、收於全日最低點203.61點，成交量萎縮至592.5億元。

盤面各類股表現齊弱，僅食品股獨守紅盤，上漲0.49％收於今日高點，早盤漲逾2％的觀光股虎頭蛇尾，終場反收跌0.41％在最低點，水泥、橡膠、營建股小跌0.5％內有撐。成交量大的電子及半導體股齊跌1.3％、金融股跌1.6％，航運股重挫2.6％表現最弱。

權值股以傳產族群較強，統一(1216)及長榮(2603)分漲約0.6％及0.3％獨強，聯發科(2454)、台塑(1301)、南亞(1303)、中鋼(2002)、鴻海(2317)跌幅於1％內，台積電(2330)跌近1.2％。聯電(2303)挫跌近3.5％，中租-KY(5871)、中信金(2891)及台達電(2308)跌逾2％，表現偏弱。

元富投顧認為，美國矽谷銀行（SVB）造成的衝擊，基本上不至於引發2008年次貸風暴後的全面性銀行系統風險，反可能讓美國聯準會升息步伐放緩、甚至考慮提前降息，預期美股短期風暴獲妥善處理後可望回穩，台股將在15300～15800區間整理。

群益投顧則指出，台股短期內若無法站回15700點、回補上周五缺口，則技術面為假突破走勢，當反彈追價意願不積極時應更保守看待後市，向下觀察近期支撐區15350～15400點，預期加權指數將在15350～15700點間震盪。

凱基投顧也認為，台股要確認止跌仍言之過早，只要未重返約15600點月線之上，盤勢仍處於轉弱狀態，後市仍可能再度回測15345點，操作上提防拉回風險，持股需汰弱留強，優先聚焦營收亮麗或基本面轉佳，且技術面守住均線支撐、維持多頭架構相關個股。

凱基投顧表示，台股目前評價並不便宜，加上美國接連發生中小型銀行倒閉潮導致經濟衰退風險提高下，呼籲投資人應增持現金或採取防禦型操作，耐心等待更好買點，待基本面下半年真正落底後再轉為積極型操作。