高雄駁二藝術特區大港橋旁，14日中午驚傳視障人士落海事件，33歲陳姓視障男子持手杖散步，行經一處無遮擋的岸際時不慎跌落海中，所幸他會游泳，被一旁民眾合力拉上岸，經送醫無礙。
大港橋旁水岸都設有水泥墩避免人車落海，當時陳男正在大港橋邊散步，經過一處缺口時，手杖辨識不及，直接跌入海中。第一時間，會游泳的陳男靠一己之力、聽民眾的呼喚游回岸邊，再透過眾人協助順利上岸。
鹽埕分局五福四路派出所表表示，所幸當時有民眾目擊，多人協助拉他上岸。陳男被救起時意識清楚，初步觀察無大礙，躺上擔架被送往醫院救治。
高雄駁二藝術特區大港橋旁，14日中午驚傳視障人士落海事件，33歲陳姓視障男子持手杖散步，行經一處無遮擋的岸際時不慎跌落海中，所幸他會游泳，被一旁民眾合力拉上岸，經送醫無礙。
大港橋旁水岸都設有水泥墩避免人車落海，當時陳男正在大港橋邊散步，經過一處缺口時，手杖辨識不及，直接跌入海中。第一時間，會游泳的陳男靠一己之力、聽民眾的呼喚游回岸邊，再透過眾人協助順利上岸。
鹽埕分局五福四路派出所表表示，所幸當時有民眾目擊，多人協助拉他上岸。陳男被救起時意識清楚，初步觀察無大礙，躺上擔架被送往醫院救治。
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