第一保是產險業者極少數可以躲過防疫保單之亂，去年疫苗險只理賠252萬元，不過，因去年投資出現虧損，即使該公司已將去年可以分配的盈餘全數配出，只能配息0.72元，使得14日出現失望性的賣盤。若以14日股價計價，該股現金股息殖利率仍有4.6％，只略低於新光產的5.16％。
第一保去年稅後盈餘是5.588億元，每股盈餘1.86元，雖比前一年稅後盈餘5.53億元、每股盈餘1.84元多，但去年透過其他綜合損益是負6,395萬元，使得可分配盈餘下降。
第一保董事會13日決議每股配息金額0.72元，低於去年的1.21元，使得失望性賣盤盡出，造成14日股價大跌，盤中一度跌停，終場以下跌1.3元、15.65元作收，跌幅達7.67％，成交量爆增3,217張遠高於近10日均量756.7張。
第一保是產險業者極少數可以躲過防疫保單之亂，去年疫苗險只理賠252萬元，不過，因去年投資出現虧損，即使該公司已將去年可以分配的盈餘全數配出，只能配息0.72元，使得14日出現失望性的賣盤。若以14日股價計價，該股現金股息殖利率仍有4.6％，只略低於新光產的5.16％。
第一保去年稅後盈餘是5.588億元，每股盈餘1.86元，雖比前一年稅後盈餘5.53億元、每股盈餘1.84元多，但去年透過其他綜合損益是負6,395萬元，使得可分配盈餘下降。
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