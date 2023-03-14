第一保是產險業者極少數可以躲過防疫保單之亂，去年疫苗險只理賠252萬元，不過，因去年投資出現虧損，即使該公司已將去年可以分配的盈餘全數配出，只能配息0.72元，使得14日出現失望性的賣盤。若以14日股價計價，該股現金股息殖利率仍有4.6％，只略低於新光產的5.16％。

第一保去年稅後盈餘是5.588億元，每股盈餘1.86元，雖比前一年稅後盈餘5.53億元、每股盈餘1.84元多，但去年透過其他綜合損益是負6,395萬元，使得可分配盈餘下降。