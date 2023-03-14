林俊逸推出最新台語創作單曲《伴》。（媒體棧提供）

林俊逸推出最新台語創作單曲《伴》。（媒體棧提供）

林俊逸今天(3／14)推出全新台語創作單曲《伴》，距離他的上一張專輯已經是9年多前了，他喊話粉絲：「大家還記得我是一個歌手嗎？讓大家久等了，我要出新歌了！」這次林俊逸卯足了勁，包辦詞曲創作，也參與MV創意發想，林俊逸苦笑說：「做自己唱片的音樂統籌真的不簡單，時間不夠用，好想要一天有48小時！」

林俊逸給人的印象都是國語歌手、模仿高手，但很多人都不知道，他是從小講台語的高雄囡仔，台語非常道地，他寫歌的時候其實都是以用台語的思維創作，並且堅持以台語正字寫詞。《伴》這首歌曲，是林俊逸在疫情期間的創作，這3年疫情的影響，大家生活都很辛苦，要獨自一人撐下去真的很辛苦，如果身邊能有一個伴，不管是家人、情侶、朋友、甚至是寵物，就能分擔一半的喜怒哀樂，該有多好！正如他這首歌的歌名「伴」，是由「人」和「半」兩個字所組成，歌詞中所寫：「一人一半，有伴就不孤單」俊逸將這樣的心情寫成《伴》，獻給每一位聽眾，作為大家的伴。

不僅如此，林俊逸也希望能將這首歌獻給所有在台上表演的歌手及樂手老師，他覺得所有的表演者站在舞台上，每次都是唱著別人的故事、別人的心聲，他希望用《伴》這首歌唱出表演者的心聲。

這首歌還有一個溫馨的小故事，2021年俊逸養了將近20年的貓咪Kokaine 過世，他頓時失去了一個摯愛的伴，當時林俊逸與趙詠華正合作籌備《華逸登場演唱會》，同是愛貓人的趙詠華牽線，讓他再度領養兩隻貓-星星和雪球，林俊逸原本以為自己無法再養貓，因為趙詠華溫暖貼心的支持，後來才曉得他的愛是可以再生，還能加倍。

於是在演唱會中，林俊逸邀請趙詠華合唱了尚未正式發表的《伴》，成為這首歌最初的版本。而時隔1年多，林俊逸以獨唱詮釋這首歌曲，也代表他心境的轉變：在人生的路上，有伴同行，幸福也加倍，現在的俊逸身邊多了2隻可愛的貓咪作伴，也多了一位好姐姐趙詠華在音樂的路上作伴。