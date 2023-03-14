其中三年級沈育廷及林欣蓉設計的「Teyvet Noah green power plant 諾亞方舟」切合淨零排放議題，該作品更獲得景觀學會舉辦的大型全國賽事「景觀x2050x未來」第二名肯定。（馮惠宜攝）

國立勤益科技大學景觀系成果展自即日起至3月18日，在該校管理館一樓展出；其中三年級同學展出的8件作品，以台中市肉品市場轉型的「豬事圓滿公園」為基地，別具特色，也提供公部門景觀再造不同的思維。

這次勤益科大景觀系成果展，一至三年級120位學生共展出近60件作品，並將主題訂為「CROSS LINE」，透過展場佈置，表達出時間不斷推進，但每個時期的學習都會留下痕跡，而轉化成現在的一部分，極具巧思。

勤益科大校長陳文淵表示，成果展是整合型的應用、更是團隊學習的第一步，勉勵同學把握機會、教學相長，肯定自己的能力。台中市政府建設局長陳大田在致詞時表示，大學生涯就是不斷地觀摩、學習及成長的最佳時期，但在發揮創意時也要考量實用性及可行性。

開幕式現場冠蓋雲集，台中市政府建設局專門委員徐守全、朝陽設計學院教授王小璘、台灣環境景觀學會理事長陳秋銓皆應邀出席。

本次三年級同學展出的8件作品，以台中市肉品市場轉型的「豬事圓滿公園」為基地，別具特色。其中沈育廷及林欣蓉設計的「Teyvet Noah green power plant 諾亞方舟」切合淨零排放議題，2050年的未來公園以循環經濟的角度，將景觀空間效率最大化，落實淨零轉型與公共空間機能轉換的願景，該作品更獲得景觀學會舉辦的大型全國賽事「景觀x2050x未來」第二名肯定。

王立偉與游睿杰所設計的「城北門戶再造計畫」則呼應「台中市城南之心計畫」，串聯綠園道、通學步道與公園綠地的「微笑生活曲線」，以學生視角規劃以豬事圓滿公園為軸心的城北新風貌，例如一中商圈、建國市場及帝國糖廠都可透過公園及綠色廊道連結，以休憩公園連結商業成熟區域、帶動人潮，更能形成經濟循環的效果。