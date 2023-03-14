台灣高鐵公司持續關懷社會各界弱勢團體，14日特安排苗栗縣苑裡高中40位特教班師生，免費搭乘高鐵前往台北遊玩，一圓搭高鐵出遊的夢想。

高鐵苗栗站副站長樓威俠今天在師生出發前，代表高鐵公司致贈車票，同時獻上祝福，希望此行能讓學生們親身體驗快速、平穩及友善舒適的高鐵旅程，也拓展不同的視野，增添許多美好的回憶。

縣立苑裡高中校長張逢洲也回贈高鐵感謝狀，張逢洲表示，特教生是屬於相對弱勢的一群，親、師、生都需加倍的努力與付出才能帶給孩子成長，非常感謝台灣高鐵公司能攜手一起做公益，讓孩子有到各地增廣見聞、擴大視野的機會，相信此行一定能給孩子一個充滿知性與感性的旅程。

樓威俠說，這次協助苑裡高中特教班師生們搭高鐵出遊，希望能喚起社會對偏鄉及弱勢家庭的關心，共同幫助孩子們學習成長，期盼高鐵列車不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更是傳遞愛與幸福的溫暖列車。