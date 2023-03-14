屏東聖誕節活動，贏得美國繆思設計金獎。(屏縣府提供)

屏東聖誕節活動，贏得美國繆思設計金獎。(屏縣府提供)

2022屏東聖誕節以「冰世界˙雪國度」為主題，打造國境之南歡樂耶誕雪景，整體設計規畫及巧思，榮獲2023美國「謬思設計大獎」活動展覽類設計「金獎」肯定，再讓屏東躍上國際舞台。

屏東縣政府表示，2022屏東聖誕節設置「星空聖誕」、「雪戀國度」及「乘夢馬車」等15座燈飾及整體光環境佈置，其中「雪怪印記」作為活動主燈之一，除有別於其他縣市僅以傳統聖誕樹的布置外，更顛覆雪怪咄咄逼人的形象，營造出守護屏東的毛茸茸可愛造型，整體設計規畫及巧思，獲得美國繆思活動展覽類設計金獎，足以肯定縣府團隊力求創新的思維。

此外，2022屏東聖誕節有別於傳統的平面LED燈纏繞，設計團隊以3D概念創造出「冰世界˙雪國度」，營造出永恆的冰山，透過主題變裝秀(麋鹿、白熊)、與聖誕老人互動合影及整點下雪的「浪漫雪廳」降雪特效，還有「聖誕老人環遊世界」集章及異國打卡區等活動，栩栩如生景色，成功吸引超過25萬國內外民眾前來體驗南台灣夢幻耶誕世界。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，屏東聖誕節系列活動自2017年起，利用屏東公園場地，每年度以不同主題呈現，帶給民眾不同的活動體驗及視覺饗宴，如同美國繆思設計大獎的格言「成為宏偉故事的一部分，創造歷史」，2022屏東聖誕節的整體規畫及設計能獲頒金獎肯定，代表著屏東城市發展及活動推廣不斷融入新的元素及創意，來呈現屏東進步的能量。

美國謬思設計大獎由歷史悠久的美國國際設計獎項協會於2015年創建，旨在鼓勵設計界不斷突破、創新和飛躍，在全球創意設計領域極具影響力。