國家政策研究基金會14日舉行「中共兩會後對台政策之影響」座談會，國立政治大學外交系副教授黃奎博於會上表示，華府希望台灣不要在中美關係複雜化時期添亂，因此民進黨政府的台獨論述與作為正在弱化。

黃奎博指出，民進黨政府可能受美方影響，相關台獨論述與作為正在弱化、尖銳性也正在減少。他表示，美國從川普到拜登政府，蔡政府的變數來自華府的影響，「希望台灣不要添亂」、不要在中美關係複雜化時期還添柴火，因此台獨論述最近弱很多，如從抗中保台到和平保台。因此對大陸而言，台灣內部的台獨勢力目前相對可控。

此外，黃奎博指出，西方議會人士、智庫學者紛紛訪台或表達支持，這是台灣外交難以迴避的部份，但對民進黨政府而言，正好可以掩蓋其外交上的頹勢，特別是參與國際組織方面。至於與他國行政部門之間的外交關係，黃奎博認為，台灣的空間又更小了。

至於外部對台灣的支持，黃奎博表示，美國國會議員發表友台言論，常常還發展成為友台法案，這在政治外交上很有份量。中國大陸則欲防止外部勢力，特別是美國的國會與行政部門對台互動「逐漸開綠燈」，這些綠燈一個一個累積起來，可能就會變成台灣通往與美國關係升級的「康莊大道」。這是大陸涉台政策的重中之重。

黃奎博另談及，大陸對台「總體方略」迄今的呈現似仍以新瓶裝舊酒為多，未來在採集各方相關想法及論述後，可能會以「新舊並陳」的方式補強內容，並以兩岸各界民主協商、經濟文化擴大交流融合為雙箭頭，且仍不放棄在必要時以非和平方式完成統一。

黃奎博指出，目前台灣執政者認為民主協商是具有統戰意味的做法，而未來兩岸政治面交流可否歸類為民主協商也是個問題。他指出，中共會持續高舉民主協商大旗，台灣方面則會阻止類似事件發生，例如是否將國安五法拿出來使用，而這也將是兩岸高層緊張根源。

國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢則說，對於兩制台灣方案，大陸提出任何的方法與條件，依據現在台灣民意都無法接受，最好方式還是由台灣人民自己提出未來希望的兩岸和平相處模式，這對於我們有真正保障，也才是台灣所需要的。

談及金門二膽島陳姓上兵事件，趙春山表示，兩岸共打機制的聯繫沒有中斷，而要先釐清的是，該名上兵是否涉及共打範圍的問題？或者是叛逃？若是前者，目前有規範可以依循實施；若屬後者，大陸則會冷處理、送回台灣，大陸不會讓事件演變成政治事件、對選舉造成影響。前金門縣長楊鎮浯則說，讓士兵盡速返回台屬於台灣方面的需求，但目前民進黨政府卻操作成要對岸和台灣談。