長榮海運今日召開董事會，通過2022年全年合併營收達6272.84億元(年增28.17％)，稅後淨利為3342.01億元(年增39.82％)，每股盈餘(EPS)則為87.07元，營收與獲利均創下歷年新高。長榮表示，考量未來經營環境各層面之挑戰、資本支出規劃與公司永續成長，今日經董事會決議每股擬配息70元，合計配發現金股利新台幣1481.49億元，換算殖利率約40.93％，配息率約為44.33％。

長榮總經理謝惠全表示，去年航運業受疫情影響，碼頭港口壅塞而市場有效運力減少，業界普遍缺工、缺櫃與缺艙。長榮海運仍秉持永續經營理念，持續擴增船隊運力並調適航線及艙位，強化船隊防疫及航安作業，使營收表現再創佳績。

展望未來，謝惠全表示，地緣政治的緊張局勢升級，進而加速全球供應鏈與貿易版圖的移動，長榮將持續密切關注國際政經局勢以及市場需求的潛在變化；另一方面，因應日趨嚴格的環保法規與趨勢，長榮亦將著眼於新能源船與永續實踐行動，積極規劃全球營運佈局，迎接航運新紀元的挑戰。

長榮今日也代子公司長榮亞洲宣布，為擴大營運規模及強化航線競爭力，擬向長榮海運新加坡公司取得9艘船舶使用權資產，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，該批船舶計劃將投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。

謝惠全表示，長榮亞洲共計取得4艘14,000TEU及5艘20,000TEU之船舶使用權資產，金額總計約7.7億美元，以及其中7艘船舶上之租賃改良物(脫硫設備)，金額總計2,890萬美元。