時序進入3月，但流感疫情還沒結束！疾病管制署公布，國內近一周新增3例流感重症個案，皆為50歲以上，均未接種本季流感疫苗。防疫醫師提醒，65歲以上長者、高風險慢性病患、小孩及孕婦須留意併發重症，如出現呼吸困難、急促、缺氧等危險徵兆，請盡速就醫。

疾管署公布3例流感重症個案，皆為50歲以上，其中2例為H3N2、1例A型H1N1，皆未接種本季流感疫苗，年齡介於50多歲至80多歲，其中1例具慢性肺疾、代謝性疾病、心血管疾病及腎臟疾病等潛在疾病史，發病日介於今年3月2日至3月10日。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次46948人次，較前一週略升3.6％，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒，其中流感病毒分離率處高點且以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，罹患流感應注意是否併發重症，尤其65歲以上老年人、高風險慢性病、小孩、孕婦，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆。

本流感季自去年10月1日起截至今年3月13日，流感併發重症病例累計62例，其中51例A型H3N2、6例A型H1N1、1例A未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多（占比39％），92％未接種本季流感疫苗，76％具慢性病史；其中死亡11例（10例H3N2、1例B型），均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。