上周，在日本經濟產業省（METI）引領下，有16家電池廠商所組成的公家與民間代表團曾走訪加拿大，協商建立永續性且具韌性的供給鏈，西村表示，加拿大蘊藏豐富的電池金屬原料，進入美國市場沒有阻礙。在強化日本電池材料供應鏈方面，加拿大也是日本最重要的國家之一。

燃料電池，是日本最晚在2050年要實現碳中和的重要關鍵，也是汽車和其它裝置電氣化最重要的技術，更是提高採用再生能源的基本要素。拒絕透露與加拿大會談細節的日本政府，僅表示將利用各種機會，包括5月將在日本廣島舉行G7（7大工業國）部長級會議時，加強跟加拿大合作。

作為今年G7主辦國，日本將於4月15日至16日在札幌市舉行氣候、能源與環境方面的部長級會議。接者，計畫5月19日至21日，在廣島舉行G7領袖峰會，催生能真正實現的能源轉型。

根據統計，全球電池材料比重至少6成起跳的中國大陸，擁有全世界最大電池業者寧德時代，目前占有率大概是排名第2與第3的總和。分析師認為，日本現在拉攏加拿大合組電池材料供應鏈，頗有跟中國大陸互爭高下之意。