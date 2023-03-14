灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）遲遲無法回歸，他的亮槍事件雖然被科羅拉多警方「查無不法」，但是聯盟的調查仍未停止。美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，莫蘭特本周進入佛州的心理諮商課程，沒有明確的回歸時間表。所幸灰熊41勝26負高居西區第2，維持在季後賽的安全名單裡。

莫蘭特不只在丹佛地區的脫衣舞吧裡拿出手槍，調查顯示他當時在VIP房間裡有一位艷舞女郎坐他身上，房間裡的滿桌和滿地都是鈔票，「鈔票多到需要用耙子來掃」。《紐約郵報》報導，莫蘭特打賞了5萬美元小費（新台幣152萬），享受酒池肉林的待遇。

灰熊隊班機當天降落到丹佛的80分鐘之後，莫蘭特就出現在脫衣舞吧，花費900美元租下3個小時包廂，點了4個艷舞女郎，播放的音樂充滿幫派風格。莫蘭特亮槍的那一刻，背景音樂正好是饒舌歌手NBA YoungBoy的歌詞「把它們亮出來」。根據脫衣舞吧的老闆所說，莫蘭特非常客氣有禮貌，比那些粗魯的金塊球員要好多了，只不過莫蘭特亮槍的時候確實嚇壞了女舞者，還藉口說自己是「壓力太大」。

莫蘭特此事獲得美國網友熱烈討論，有人指出NBA妄圖把這些籃球員塑造成青少年的偶像是十分不智的，「一晚豪擲5萬美元小費，40歲之前就破產，你要小孩子崇拜這樣的人？」不過也有人站出來聲援莫蘭特，說他曾經是個好孩子，厄文（Kyrie Irving）也力挺莫蘭特說，每個人都會犯錯，只是因為莫蘭特身為名人才會被放大檢視。

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