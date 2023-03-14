交通部航政司宣布今年3月31日起向每位轉機過境旅客收取500元「轉機過境設施使用費」，今年預計可替機場增加15億元的收入，由航空公司隨機票代收。航政司強調，轉機過境旅客以外國人為主，不致對本國旅客產生影響。

航政司說明，鄰近的日本成田、韓國仁川及新加坡樟宜等標竿機場已向轉機過境乘客收取相關費用，且近年受疫情影響機場配合防疫，並運用疫情期間強化機場軟硬體設施，增加旅客服務及建設資本支出，因此規劃「轉機過境設施使用費」。

我國轉機過境設施使用費為每人500元，相較鄰近國家機場，日本成田機場約收360元、韓國仁川約收250元、新加坡樟宜機場約收200元，香港機場收費則約920元。

航政司表示，目前向每位出境旅客收取的機場服務費是從1969年起實施，2019年桃機旅客量約4868萬人次，出境旅客約2418萬人次，機場服務費年收入約106億元，並由桃園機場公司與觀光局收取各半。另以同年桃機轉機過境（指轉機出境）旅客約296萬人次估算，轉機過境費1年可收取約15億元。

2021年疫情嚴峻期間，桃機年旅客量僅約91萬人次，為2019年運量的2％。隨邊境開放，各國航空運能、航點陸續恢復，目前桃機國際航線共可連結29個國家地區、63個航點，每周約1400航班，較2019年每周約近2300航班，已恢復約6成，桃機1至2月份旅客量為約409萬人次，已達2019年同期旅客量的52％，運量已明顯復甦，預估今年旅客量應可超過2000萬人次以上。

航政司指出，轉機過境旅客如持有未含本費用的機票，應於辦理轉機過境報到手續時向航空公司櫃檯補繳；如已繳納費用但未轉機過境者，亦得申請全額退還。