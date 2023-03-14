新竹市長高虹安近日獻唱五月天金曲《突然好想你》宣導反詐騙，隨著垃圾車放送，相當洗腦，但也引發評價兩極爭議。不過，有網友跪求高雄市長陳其邁演唱的《紅豆》也隨垃圾車播放，今（14）日陳其邁笑說，「我有自知之明啦，唱歌不好聽，恐怕會有反效果」。

近來高虹安獻聲大唱「突然好想你」宣導反詐騙，擁有14萬粉絲的臉書粉專「麻的罰跪－妻易毆邱醫師」就發祭品文說，如果高雄垃圾車改播陳其邁唱《紅豆》，「以後垃圾都我倒」，也有市民附和敲碗。未料，意外釣出陳其邁本尊留言，他以「紅豆先不要」短短5個字殘忍拒絕網友。

今天陳其邁被記者追問是否要「滿足」市民願望，他笑說，垃圾車都有固定的聲音，最重要還是要通知市民垃圾車來了，因為現在大家都是垃圾不落地，當然也要歌聲要市民非常熟悉習慣，不然突然換了一條歌，大家不知道垃圾車來了，這樣其實不太好。

陳其邁說，高市府也會利用垃圾車政令宣導，像是防疫、節約用水等錄音談話，來提醒民眾注意，這在高雄已經行之有年了，不過，「我有自知之明啦，唱歌不好聽，若唱歌難聽硬要唱恐怕會有反效果」。