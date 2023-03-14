來自俄羅斯的舞者Natalia表示，來台發展加入知名啦啦隊後，替職業籃球加油外，也到夜店表演、擔任各國巨星演唱會舞伴，但她日前在超級籃球聯賽場上，趁球員罰球時，做出一字馬、抖動臀部的舉動，反遭網友批評，她說沒想到會因此上新聞，「真的非常不好意思」。

不要鬧工作室昨（13）日於YouTube上傳最新影片，來自俄羅斯大盧基的Natalia指出，從小就開始學跳舞，曾擔任民俗舞蹈舞者超過2年，會選擇來台灣是因為YouTube上有很多俄羅斯舞者在台灣生活的影片，讓她覺得來台發展會有不錯的機會。

Natalia表示，來台灣她先到花蓮工作1年半，後來搬到高雄2年，最終得到加入台北知名啦啦隊的機會，才又再搬到台北。她說，這個團隊讓她有機會發揮性感舞蹈，透過身體的藝術展現自己的個性。

Natalia說，她目前替職業籃球隊加油外，也在夜店表演，甚至還能到演唱會幫世界各國巨星伴舞，對未來職涯發展她感到興奮。

但Natalia於2月26日舉辦的超級籃球聯賽（SBL）上，彰化柏力對上台灣啤酒比賽中，她趁球員在罰球時，背對球員一字馬且不斷搖抖臀部，讓大批網友怒轟，她說「以為用這招可以干擾對方，並不知道會因此上新聞，真的非常不好意思。」