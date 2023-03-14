現場酒精檢測超標。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市24歲鍾姓男子，日前在信義區夜店結識3名年輕男女，眾人狂歡後決定再到KTV續攤，鍾男清晨開車行經堤頂大道一段與舊宗路一段150巷口時，遇到內湖分局文德派出所員警執行酒測勤務，員警發現鍾男滿身酒氣，經測試酒測值為0.81，當場將他依公共危險罪嫌逮捕送辦，同車3人也全部遭到開單告發。

警方調查，鍾男與車上2男1女是當晚在夜店認識，4人相約再到KTV續攤，並認為鍾男是他們當中喝最少的、應該不會超標，所以由鍾男開車，不料，在半途中即遭警方查獲。

警方針對同車3人，均依違反道路交通管理處罰條例第35條第8項「汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吐氣所含酒精濃度達0.25mg／l或血液中酒精濃度達0.05％以上，年滿18歲之同車乘客處6000元以上1萬5000元以下罰鍰」製單舉發。

內湖分局表示，加強執行酒駕零容忍，道路交通管理處罰條例及刑法修正後，累犯者得由公路主管機關公布其姓名、照片，且累犯計算時間延長至10年；更加重同行者連坐處分最高1萬5000元罰鍰，切勿心存僥倖酒後駕車。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！