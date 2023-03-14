外埔區農會14日上午於農業推廣教室，舉行112年度外埔區各界慶祝農民節表彰大會，會中表揚去年度參加全國性得獎的農友，農會農事、青農、家政、休閒農業、農業志工、公所田間調查及協助水利等，各項業務績優人員共頒發18個獎項、130位受獎者，場面十分熱鬧。

外埔區慶祝農民節活動，首先由農會綠色照顧站65至88歲的長者，展示密集訓練一個月所呈現出來的非洲鼓表演，還邀請外埔國中熱舞社的學生們來進行舞蹈表演，老少出眾又特色的表演，襯托會場的熱鬧度，更顯示在地生活特色，讓學生們有個舞台發揮。

慶祝農民節大會由農會理事長鄭墉主持，農田水利署台中管理處徐麗雅、立法院副院長蔡其昌辦公室特助洪文華、市議員李文傑、楊啟邦服務處秘書李勝雄等，出席鼓勵優秀農民，並與在地農民進行交流。

鄭墉表示，今年農民節一共頒發18個獎項，130位受獎者，其中有去年台灣稻米達人比賽獲得全國第三名的陳明祥，及四位參加去年全國紅龍果評鑑獲得優異成績的農友，感謝大家對農業的貢獻與支持；外埔有五寶紅龍果、稻米、葡萄、蜂蜜、芋頭，每一項都有很出色的表現，希望大家能在農業上更精進，繼續給外埔農會支持。

外埔區農會慶祝農民節除頒獎外，更結合在地、串連了各年齡層與農業的連結，邀請在地青農來展售自家特色農產。並與外埔衛生所合作安排簡短的健康宣導，讓辛苦的農友們在農忙之餘也能不忘關心自身的健康，會後更提供在地美食供所有受獎者一同品嚐，整場活動相當熱鬧。