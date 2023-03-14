親綠牙醫臉書復活！史書華拿「罹癌」攻擊 鍾佩君不忍了掀黑歷史：側翼才是本體

國民黨台北市議員鍾沛君日前遭親綠牙醫史書華拿曾罹癌的往事做文章，引爆網友的怒火。對此，她今天在臉書發文表示，面對惡意，要勇敢選擇面對的態度，該篇貼文也湧入許多網友打氣，曾罹癌的國民黨副主席連勝文也鼓勵鍾，要「勇往直前、永不屈服」。

有13萬人追蹤的網紅盾牌牙醫史書華臉書粉專，7日遭檢舉下架，台北市議員鍾沛君曾大喊，所謂天道好輪迴，蒼天饒過誰，沒想到史書華13日粉專復活後，竟留言反酸鍾「我也不會在你乳癌復發的的時候說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』」，讓網友炸鍋直嗆史身為醫生卻沒醫德，北市議員徐巧芯也怒嗆「這種缺德小人早晚會有現世報。」鍾沛君今再沉痛聲明，「我們沒有做錯什麼」

史書華粉專復活後馬上回擊「天道輪迴來了喔」。鍾沛君也留言反酸「歡迎貼牌牙醫淘寶華強勢回歸」，史書華接著說「我不會在你乳癌復發的的時候說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日，這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的」。針對史書華牽扯私人病情，鍾沛君在自己臉書發文，「很難想像一位醫師，跟人筆戰時竟然會攻擊別人的病史，但也許是我的問題，牙醫只是工作，側翼才是本體。」鍾沛君補充，「其實當年我病變的患部在肺，並非乳癌，淘寶華可能平常貼牌貼習慣了，以為病灶也能貼牌轉生。」

而鍾沛君今（14）在臉書發文表示，她承認被詛咒癌症復發，確實讓她一陣低落，因為有類似經歷的人都很清楚，在無限回診的日子裡，「復發」二字就是個套在病患和家屬頭上一輩子的緊箍咒，拔不下、甩不掉，只能日夜禱告。

但鍾沛君也指出，她沒有要以受害者之姿控訴，因爲她不會被史書華的惡意攻擊打倒，「這只堅定了我要活得更健康、更有能力去消化，並且反擊、保護更多人」。

鍾沛君表示，她想藉這個機會，告訴所有和她一樣正在努力的人，大家不一定要默默承受，因為沒有做錯什麼。僅管沒辦法決定要不要遇到那些糟糕的人事物，但大家可以選擇自己舒適的姿態，在不可知的人生長度中，擁有更從容的寬度。至於要怎麼回應史書華？鍾沛君則直言，就請史「繼續他的表演吧」。

許多網友也在鍾沛君的貼文留言打氣，他們的意見包括「體會過重大病痛，宛如歷經過生死，就更能體會生命的珍貴與價值」、「議座加油，堅持正義」、「惡劣之話不需要放在心上」。國民黨副主席連勝文也留言道，做為癌症病友，他非常了解鍾沛君及家人所經歷的苦難，他鼓勵鍾要加油，並勇往直前、永不屈服。