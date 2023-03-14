英國有一名男子因為患有閱讀障礙（dylexia），日前他向雇主提出請求，讓他可以晚一點到班，「因為他經常看錯時間」，沒想到老闆竟然就此將他解雇。他一狀告上法院，指控雇主歧視，法官聽了他的陳述後，判定雇主處理有缺失，應該予以賠償。

根據《每日郵報》報導，來自斯塔福德郡的布萊斯（Raymond Joseph Bryce）從2020年12月開始到一家保全公司擔任警衛，但是上班不到一個月，他就遲到了3次。他向主管表示，自己因為患有閱讀障礙，導致經常誤讀鬧鐘上的數字，以為時間還很充分，症狀甚至嚴重到讓他「連自己的喪禮都無法趕上。」

布萊斯還說，由於這個疾病，他每天早上醒來後，腦袋都需要比正常人更多的時間才能開機。此外，他也患有亞斯伯格症，無法接受計畫發生變化，因此即使知道天氣不佳、可能塞車，也很難提早出門，因為任何改變都會讓他「焦慮到要抓狂」。

布萊斯請求雇主通融，允許他有遲到的空間，可以晚15到20分鐘到勤。然而老闆顯然無法接受，他只好向法院提出告訴。法官聽了他的陳述後，判斷雇主無法適度為有障礙的員工調整工作內容，應該賠償布萊斯的損失。至於賠償的金額，還有待進一步聽證後再做裁定。