2023年全國中等學校運動會跆拳道對打項目第2日比賽13日繼續在新竹縣體育館登場，賽程陸續為國男組55、59、63、68公斤級，及國女組52、55、59公斤級，各縣市好手經過1天比拚後，以桃園市選手單日成績最佳，獲得2金、4銀、2銅共8面獎牌。

跆拳道對打第3日成績如下，國男組跆拳道對打55公斤級金、銀牌分別為新北市中和國中魏宏祐、嘉義市北興國中黃靖，銅牌為桃園市仁和國中翁道光及花蓮縣花崗國中吳秉揚。國男組跆拳道對打59公斤級金、銀牌分別為嘉義市北興國中王律喆、桃園市內壢國中鄭龢圻，銅牌則由新北市鶯歌國中白桂州、臺中市新光國中沈聖閎獲得。

國男組跆拳道對打63公斤級金、銀牌分別為桃園市平鎮國中涂瑞辰、桃園市內壢國中賀永平，銅牌為嘉義市南興國中蕭宇凱、臺中市新光國中許瀚文。68公斤級金、銀牌分別為南投縣延和國中蔡宇豪、高雄市岡山國中吳秉學，銅牌為南投縣延和國中張丞和、桃園市平鎮國中李宇寰。

國女組跆拳道對打52公斤級金、銀牌分別為新北市正德國中江宜璇、桃園市幸福國中王恩，銅牌為高雄市左營國中王榆蓁、台南市永康國中蘇品雯。國女組跆拳道對打55公斤級金、銀牌分別為台北市弘道國中周美孜、桃園市中壢國中廖家締，銅牌為新北市頭前國中江祐慈、台中市新光國中廖彩評。

國女組跆拳道對打59公斤級金、銀牌分別為桃園市平鎮國中陳柔嘉、南投縣延和國中林美蓉，銅牌為新北市永和國中林立羽、雲林縣虎尾國中廖敏君。