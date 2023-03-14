巴楠花實驗中小學合唱團今年3月代表高雄市參加全國比賽榮獲優等。（巴楠花實驗中小學提供／林雅惠高雄傳真）

巴楠花實驗中小學高年級生戶外學習海邊撿拾垃圾。（巴楠花實驗中小學提供／林雅惠高雄傳真）

全校學生進行採收樹豆課程。（林雅惠攝）

巴楠花實驗中小學冬祭單車旅人戶外學習課程。（巴楠花實驗中小學提供／林雅惠高雄傳真）

巴楠花實驗中小學在校園舉辦跨族群文化同樂會。（林雅惠攝）

受到少子化衝擊，高雄旗美偏鄉一些國小面臨存廢危機，位於杉林區巴楠花實驗中小學，學校多元學習及活潑的戶外課程學習，反而成功吸引家長將孩子送進偏鄉就讀，包括美濃、旗山、內門、仁武都有家長將孩子跨區送來就讀，目前成為當地國小103位最多學生的學校。

巴楠花實驗中小學是2009年經歷莫拉克風災的學校，從那瑪夏山上布農族民族國小遷到山下杉林大愛園區，為布農多族比例組合的多族群學校，2016年申請改制原住民族「布農多族」的實驗學校，校名以「巴楠花（即台灣五節芒）」為重新命名，體現學校韌性的精神與多族群的文化象徵。

7年來課程實施以「土地及環境」體驗與探索為學習路徑，啟發學生的好奇動力，而非傳統的灌輸教學、練習、補習，希望讓學生親近土地生活化學習，讓學生面對大自然不再害怕無助。

此外，學校也有約0.2公頃的小米田，讓學生體驗小米文化的四祭課程，同時有跨科專題探究課程，引領孩子合作學習與學會解決複雜問題的能力，另英文教學也讓學生們用英文分享心靈。

校長張新榮表示，巴楠花實驗中小學學生族群多元，包含原住民族學生有110人、大武壠族8人、閩南學生19人、客家族群8人及新住民學生8人，其中國小學生人數就有103人。

由於巴楠花教學的活潑及多元，更吸引了周邊跨區域甚至高雄市跨族群家長的選擇與就讀，包括美濃一位里長、美濃客家金曲作家、旗山常美冰店、內門金葉摸油湯辦桌文化工作室及住高雄市區公務員等家庭，都將小朋友送來巴楠花中小學就讀。

張新榮表示，學生多元學習也展現亮眼成績，首屆國中部畢業生會考作文，透過土地的學習與書寫經驗，獲得寫作滿級分及全部學生通過會考門檻；學校合唱團及鄉土歌謠於今年3、4月也代表高雄市國小參加全國賽，合唱團成績榮獲優等，不負眾望。