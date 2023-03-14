美英澳宣布，將研製AUKUS號（SSN-AUKUS）潛艦

澳洲正緊鑼密鼓，要透過澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議採購新潛艦。目前盛傳東岸的金布勒港（Port Kembla）很可能成為潛艦基地，但臥龍崗（Wollongong）議員布蕾姬（Cath Blakey）說，要是它最後中選，將令當地社區為門前出現核潛艦基地感到擔憂。

據澳洲廣播公司（ABC）13日報導，國防部、政府和業界證實，金布勒港深受青睞。而布里斯本（Brisbane）東方的紐卡索（Newcastle）和摩頓灣（Moreton Bay）也在決選名單內。

布蕾姬說，金布勒港居民擔心，當地可能成為軍事目標。她強調，民眾想要致力維持和平，並發展公共基礎建設，而不是核擴散。她指出，和美英掛鈎，可能為澳洲帶來主權風險。

而臥龍崗市長布萊德伯里（Gordon Bradbury）說，他雖有所保留，但並不在於成為軍事目標。他強調，這將為地方經濟挹注龐大的資本，就那方面來說，好處很大，但社區內有許多擔憂，而他必須將這納入考慮。