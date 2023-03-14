為搶攻兒童節觀光人潮商機，縣府與小叮噹科學主題樂園合作推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」小小職人體驗套票全新商品，從14日中午12時起於中台灣好玩卡網站上線販售，報名4月1日、4月4日場次者，將加碼贈送陪同家長兩張門票，每場次限量20組，要買要快！

縣長楊文科表示，「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」目前推出超過40種以上套票商品，統計自去年8月15日至今年2月5日，共計販售超過45000套，創造近1200萬元以上產值。

楊文科說，新竹縣致力打造智慧觀光的旅遊環境，結合縣內熱門觀光景點、交通運具、美食及伴手禮等元素，推出系列電子套票，全國遊客先透過線上購買，來到竹縣出示電子QRcode即可暢遊竹縣，非常便捷。

交旅處長戴志君表示，「小小職人體驗套票」專為3到8歲小朋友設計，在課程中小朋友穿上專屬的實驗服裝、戴上實驗眼鏡，在專業師資群帶領下，體驗「聲」及「電」的科學知識。

小朋友完成「魚菜共生」、「液態氮」等各種有趣的科學任務，了解自然界的神奇之處外，還能體驗運用零下196度的急凍實驗製作冰棒，透過邊學習、邊手作認識科學知識，培養觀察力和實驗能力。

「小小職人-小小科學家半日體驗活動」套票從14日中午12時於中台灣好玩卡網站上線販售，活動期間自4月起至10月止，每月推出2至3場次，活動詳情可上中台灣好玩卡網站查詢。