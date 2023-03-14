全國最大儲能場將設在高雄市人口最多的鳳山區，引發居民恐慌，藍綠也齊聲要求暫緩。業者預計18、19日辦理分里說明會，卻要求查看身分證進場，並拒絕媒體採訪，鄉親痛批黑箱，更怒喊要市長陳其邁踹共。對此，陳其邁今（14）日親上火線重申立場，市府已經去函經濟部要求撤案，強調任何設施都必須以安全為最重要的考量。

針對全國最大儲能場爭議，高雄市長陳其邁今（14）日重申立場，市府已經去函經濟部要求撤案，強調任何設施都必須以安全為最重要的考量。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員鍾易仲指出，上次說明會決議，4月初要再開一場說明會，然而根據最新掌握消息，綠能公司打算分18 、19 兩日舉辦分里說明會，18日搶先登場的是鎮北里，19日辦在武松里、北門里「里民」限定說明會，把其他鳳山人排除在外，痛斥「這打的是什麼算盤？分里辦理？各個擊破？還是有什麼高明的策略？」

高市經發局長廖泰翔指出，18、19日為業者針對地方里民召開的說明會，並未邀請市長參加，但市府態度不變，會跟市民、里民站在一起，要求業者向里民解釋清楚疑慮，否則不會讓他們來作業。（柯宗緯攝）

對此，高市經發局長廖泰翔指出，18、19日為業者針對地方里民召開的說明會，並未邀請市長參加，但市府態度不變，會跟市民、里民站在一起，要求業者向里民解釋清楚疑慮，否則不會讓他們來作業。

日前高市府已發文要求經濟部先行撤案退回，待釐清民眾相關疑慮後再受理申請審查。陳其邁今也重申此事並簡短回應，市府已經去函經濟部要求撤案，而整體任何設施都必須以安全為最重要的考量。