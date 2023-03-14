「桃園忠烈祠暨神社文化園區」從日本迎來天照大神等供奉，引發專家學者批評棄祖背宗，桃園市長張善政請廠商送回日本神祇，民進黨新聞部主任張志豪痛批政客不應操弄仇日、惡意破壞古蹟。市府反擊，強調臘冬燈籠祭落幕、浪漫春櫻祭將登場，僅是場佈更換，古蹟本身不會因更換檔期作業受到影響，反批張志豪昧於事實惡意栽贓，才是意識形態作祟。

桃市府新聞處長羅楚東表示，廠商所迎奉的日本神祇，是為特定活動，2月底活動結束後送回神祇，當屬正常。園區是市定古蹟，任何破壞行為都不會被允許，這與政府宗教中立原則一樣，都是我國基本的法治觀念，無關仇日還是媚日。張志豪以民進黨新聞部主任的身份，昧於事實惡意栽贓，指控他人是政客，恐怕自己才是意識形態作祟。

羅楚東解釋，園區委外廠商將依照年度規畫，接續辦理今年活動，即將登場的主題是「浪漫春櫻祭-花見野餐祭」，園區也將配合活動主題辦理活動場地布置，未來期盼透過與委外廠商的密切溝通，持續協助，讓廠商的創意思維能更活絡，帶動鄰近觀光。

羅楚東也提到，忠烈祠為奉祀為國奉獻英靈之場所，且由政府負責管理、維護，對宗教應謹守中立原則。園區未來仍將秉持此一理念持續活化歷史場域，並兼顧觀光需求，加強研擬法規完備園區管理。