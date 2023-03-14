新竹縣政府推動社區營造計畫，期盼落實社區自治與居民參與，創造更美好的社區生活，文化局日前主辦「2023年度新竹縣社區營造聯合說明會」，集結縣府9局處共提出14項補助計畫，希望針對不同族群、議題提供各面向資源。

此次社區營造聯合說明會集結縣府文化局、原住民族行政處、環保局、工務處、民政處、衛生局、社會處、教育局及交通旅遊處。新竹縣長楊文科表示，這是縣府第1次辦理聯合說明會，期許透過推動各項計畫，使社區組織、團體、個人等積極參與公共事務，激發公民情感認同，進而建構在地知識，深耕社區文化內涵。

文化局長李安妤表示，社區營造是長期計畫，需要居民們持續參與和努力。去年的社區營造成果展「風味新竹靚行式」，集結縣府團隊、微笑社區、微笑公民、獨立書店、文化館舍等50個單位，展現深耕鄉鎮、社區的成果，為大眾展現不一樣的「風味新竹」，廣受各界好評。

縣府去年更檢視府內各局處不同補助專案，逐步整合縣府社區營造及社會福利相關資源，盼藉此加深橫向連結，因此今年首次辦理跨局處的「新竹縣社區營造聯合說明會」，期待透過各局處說明社造相關獎補助計畫，邀請更多單位及民眾投入社區營造行列，共同打造美好宜居的新竹縣。

會中也頒發2022年度A級微笑社區標章，6個獲獎單位分別為關西鎮上林社區發展協會、新埔鎮內立社區發展協會、竹北市名銓一景社區管理委員會、微光農園工作室、北埔鄉藍鵲書房及竹北市立圖書館。其中，上林社區及名銓一景社區已連續6年獲評A級微笑社區。

上林社區持續4年的田野調查及訪談，自行出刊《上林村史》，同時將上林村史轉化為繪本，並與在地的坪林國小合作，將村史融入鄉土課程。新埔鎮內立社區第2年參與微笑社區，結合過去社區規畫師及農村再生計畫等基礎，將社區中免彎腰菜園「知足園」，有效結合軟硬體資源，支持社區關懷據點，期望打造老幼共學的互助環境。

竹北市名銓一景社區為新竹縣都會型社區營造的標竿社區，由社區住戶分享自身興趣及專長，以烘培、繪畫、淨街、走讀等活動，引導社區中眾多移居者認識新竹縣，2022年更擴大至鄰近2棟公寓大廈一同參與活動，期望能吸引更多青年參與社造工作。

微光農園工作室、藍鵲書房及竹北市立圖書館皆首年參與微笑社區，微光農園以蜜蜂生態與野菜採集，觀察社區自然環境及發展社區特色。藍鵲書房則主打「野菜誌」、「好嘢菜市集」及「野菜餐桌」。竹北市立圖書館以新編竹北市志為題材，透過「教師研習計畫」提供研習教師以教案建構地方史與地方文化互動，並以遊戲方式使用者藉由互動式學習，提高對竹北市志的認識。

今年度新竹縣微笑社區（公民）計畫將以文化性資源關懷、社造數位應用、多元議題探討及在地知識建構，推動新竹縣在地知識學，同時也開放各鄉鎮市公所加入徵選計畫，推動行政社造化。

微笑社區（公民）計畫報名入選並完成初階課程之社區（群）及個人，方可參與提案徵選，更多細節請詳「新竹縣社區營造中心FB粉絲專頁」：https://www.facebook.com/hsinchumachizukuri，若有相關疑問可冾詢：社區營造中心0913-388833陳小姐，或文化局藝文推廣科03-5510201#206吳小姐。