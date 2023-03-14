號稱空軍基地最後一道防線的空軍防空35快砲日前舉行實彈射擊。空軍防空暨飛彈第303營，在年度基地訓練中執行「35快砲對空實彈射擊」日、夜間射擊課目，考驗官兵自接收命令至測考階段，是否能有效運用各式設備進行導引、瞄準及射擊，在夜間射擊過程中，夜空佈滿火紅彈幕，均精準擊毀靶機，展現出平日勤訓精練的成果。

空軍防空部隊執行「35快砲對空實彈射擊」。（青年日報提供）

官兵全神貫注完成射擊準備。（青年日報提供）

據軍方媒體《青年日報》報導，操演過程中，官兵首先進行瞄準裝備與電源設備等檢查工作，隨後執行聯合教練，使雷達與35快砲同步構聯，確保射擊任務遂行；此外，35快砲操作人員則依標準作業程序，分工進行裝填彈藥及上彈，為實彈射擊訓練做好充分準備。

待安全軍官哨音一響，高舉手中紅旗，官兵即迅速追瞄靶機，等候目標逼近最佳射擊範圍內，立即按下發射鈕，朝靶機發揚強大火力，展現防空部隊堅實戰力。

35快砲全名為「GDF-006型35公厘雙管防空快砲」，可透過雷達導引或經由瞄準具射擊，具有精準、射速快與機動力強等優點。最大射距11公里、有效射距4公里、最大射高8500公尺，射速每分鐘1100發，可裝填半穿甲高爆燃燒彈、高爆燃燒彈、練習彈等，配備AHEAD彈（空炸子母彈）時，能在空中形成彈幕擊殺敵軍。