知名模型周邊專賣店「哆奇玩具」無法如期出貨，上月公告開放消費者申請退款，卻因為方式複雜且退款進度緩慢，不少消費者至今未收到款項。台北市消費者保護官室目前接獲62件申訴案，並指出業者未出貨款項高達新台幣7000萬，截至13日為止，僅完成1963萬元退款，呼籲刷卡付費的消費者申請爭議帳款，匯款者則向法院申請核發支付命令。

消費者購買哆奇玩具預購商品，必須使用匯款或信用卡全額支付，不過業者上月17日發出公告，表明去年起受到新冠肺炎疫情影響，整體市場衰退、經濟不景氣，加上原物料上漲、原廠交貨遲延影響商品成本，造成哆奇玩具營運壓力，無法如期交付商品，即起開放消費者申請退款。

然而，不少消費者申請後至今未收到退款，轉而向消保官投訴，日前外傳全台受害者至少350名，總欠款金額上看1300萬元，台北市消保官室至今則接獲62件申訴案。

消保官室主任楊麗萍說明，消保官3月初至公司登記地址稽查，發現業者已退租，根本收不到公文，最後透過多管道聯繫，陳姓負責人才在13日來北市府說明。

她指出，根據業者說法，未出貨商品總金額約7000餘萬元，其中9成採信用卡付款，1成現金匯款，從1日至今陸續退款1963萬元，尚有5000餘萬元未退。

陳姓負責人則稱，公司現金不足，加上商品製造供應商未提出具體期程，目前正積極籌措資金，希望能完成退款，並解釋退租辦公場所是為了要節省每月租金開銷，現正尋覓合適地點。

法務局表示，業者須於2周內提供可收信件地址，以利政府單位相關公文送達，並公布於公司官網，也要求哆奇玩具儘速研議並公告後續還款方案，及出席各縣市政府召開消費爭議協商調解會議。

楊麗萍提醒，使用信用卡付費的消費者，應速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金匯款方式者，則可向法院聲請核發支付命令。