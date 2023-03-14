高雄市邱姓男子懷疑林姓女友出軌，持刀劃傷女友後頸，高雄地院認定邱男無殺人犯意且與林女和解，依恐嚇危害安全罪判4月，得易科罰金，可上訴。（本報資料照）

高雄市邱姓男子懷疑林姓女友出軌，尾隨女友和曖昧對象到某家KTV，趁他們離開時，拿刀衝入大廳要林女「當場說清楚」。林女見狀想逃反遭邱男壓制在地、劃傷後頸鮮血直流，所幸送醫急救縫合無礙。高雄地院認定邱男無殺人犯意且與林女和解，依恐嚇危害安全罪判4月，得易科罰金，可上訴。

2020年5月15日清晨6點，林女和張姓、洪姓男友人到KTV歡唱，眾人唱完歌準備結帳離開時，遭邱男攔阻。邱男在KTV大廳直接亮刀，先把林女推倒，再將刀子架在她的脖子上，質問她為何移情別戀。

林女友人見狀想阻止邱男，反糟邱男推開，邱男嗆「不準靠近」，邱男一度持刀瞄準林女肚子、企圖插入林女腹中，林女拼死抓住邱男雙手激烈阻擋。一旁服務生嚇到偷偷報警求救。衝突過程，林女一度掙脫想逃，又遭邱男的逮住壓制在地。

憤怒的邱男疑似太激動、不慎用刀劃傷林女後頸部，當場鮮血直流。警方獲報到場，邱男才鬆手放人。員警立刻將林女送醫、經縫合5針後無礙。

開庭時，邱男否認有殺害林女的念頭，辯稱只是想給她一個教訓。法官審酌邱男事後與林女和解，認定他沒有殺人犯意，最後僅依恐嚇危害安全罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。