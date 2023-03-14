台新銀行表示，配合主管機關政策，不僅推廣信託業務與培育專業人才，更進一步與大專院校產學合作。台新自2012年起與台灣大學財務金融學系所合作開設「金融創新實務專題」課程，迄今已邁入第11年。

台新表示，信託團隊藉由課程分享實務經驗，讓學生以多元方式學習金融產業知識，並針對學生信託創新應用專題報告給予實務上執行的建議，以實際對談的方式跟學生分享信託及遺產繼承分配、高齡安養信託等信託實務，透過產學合作課程中的創新與實務結合，開拓學生們的視野。

台新指出，今年偕同中山大學合作「金融創新產業碩士專班」信託課程，讓學生瞭解信託制度的功能及重要，培育信託潛力人才。信託具有專款專用、財產保全、財產提早安排及穩健理財活化財富等優點，學生透過課程理解信託的特性與優點，未來更能善用此項財富規劃工具，安排人生各階段的信託需求。

台新強調，信託團隊用心傾聽客戶需求，以客戶需求為中心規劃信託方案，提供專業建議，將持續投入信託產品的創新，藉由信託專家團隊量身打造信託契約，完善達成各種信託目的。