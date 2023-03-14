展望後市，隨著各國放寬出入境條件，帶動旅遊消費潮，再加上聯發國際在各大市場深耕發展，將持續深化品牌力。同時，也將插旗有數億人口的埃及和印度等文明古國，歐洲捷克也將開出第二間門市，預計今年全球新開店數將超過50間以上，獲利目標預計將超過二成以上，今年表現後勢看好。

2022年全球消費市場雖有烏俄戰爭和通膨等挑戰，聯發國際茶飲品牌「Sharetea歇腳亭」在主要市場美國靠著強化行銷方案深耕在地客群，再加上與供應商建立長期合作關係，順利度過危機，去年在美國展店24家新門市，並拓展了4個新州別，美國布局從21個州成長至25個州。至今年二月底，美國門市149間，第一季新開5間，三月底達150間，尚有已簽約未開店門市20間以上。

此外，聯發國際在高所得的中東市場，除了原有杜拜4間門市，去年也在產油大國科威特開出3間，成為首個跨足該國的國際珍奶連鎖品牌，引領當地的珍奶文化風潮。

聯發國際總經理賴柏宇表示，隨著各國陸續解封，呈現報復性消費現象，也帶動「Sharetea歇腳亭」在全球各門市的業績及獲利。

今年以來，聯發國際表現亮眼，今年二月營收達5,700萬，年增31.87％再創佳績，今年累計營收達1.06億元。近期美國市場受到經濟成長疲軟和極端氣候等因素影響消費市場，但聯發國際持續推出在地化策略，包含數位行銷方案、美國倉儲等計畫，與加盟主站在一起，成功提升門市業績。