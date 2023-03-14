合歡山雪季、花季大批遊客上山，但車輛電瓶耗盡也是常有事，員警添購電瓶夾嘴「過電」救援。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

在深山車輛電瓶耗盡「不來電」，可能會讓人崩潰！海拔3000公尺的合歡山一直是國內外遊客旅遊的首選，雪季、杜鵑花季或是暑假，吸引大批遊客登山，不過遊客常忘了關燈或車輛老舊，導致車輛無法啟動，合歡派出所為此添購特粗的銅線鱷魚夾，快速「來電」，讓車輛可以發動啟用，讓遊客很感激！

新城分局合歡派出所表示，每年自清明連假起至雙十國慶，為期半年的是合歡山旅遊熱季，無論是國定連假或是周六日，武嶺、松雪樓、石門山等熱門景點往往人潮眾多，但碰上車輛、人為事故也增多。

合歡所副所長阮漢魁說，最近發現，台8線117.4K關原段坍方的管制措施，許多遊客在停等時，常常忘了關大燈、霧燈、警示燈等，等到開放通行時，才驚覺車輛引擎無法啟動，只能趕緊向合歡派出所求援，不過碰上大型車輛，一般電瓶根本無法「接電」，救援3000CC以上休旅車等大車，就得再添購更高級的救援裝備。

合歡所經過分局交通組幫忙下，近日添購38平方銅嘴鱷魚夾救車線，並當作巡邏警車出勤隨車必備工具，重裝備上車後，只要出勤救援電力耗盡的任務，除了啟動馬達故障的特殊原因之外，救援成功率都能達到百分之百，獲得受困遊客感謝。

新城警分局長吳思翰表示，平地的芝麻小事在高海拔的山上遇到可就變成大麻煩，合歡所將工具升級，用來救援山上受困的遊客，用心真值得肯定。