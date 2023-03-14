嘉義市興安國小「擊興打擊樂團」連續2年代表嘉義市參加全國南區音樂比賽，繼去年拿到特優成績後，今年更上一層樓，超越12支各縣市隊伍，拿到特優第1名成績，創下嘉義市在全國南區國小打擊樂合奏比賽的最佳成績，不僅師生驕傲、振奮，家長們也為師生的努力成果感動不已。

嘉義市興安國小「擊興打擊樂團」連續2年代表嘉義市參加全國南區音樂比賽，今年超越12支各縣市隊伍，拿到特優第1名。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

興安國小「擊興打擊樂團」2019年由老師詹季穎創立，2022年陳淑華也加入指導行列，在前任校長陳文瑜與歷任家長會長爭取市府、家長會及社會資源購置樂器下，樂團漸具規模，尤其詹季穎以「紀律、團結、榮譽、合作」作為樂團的團訓，融入在日常的練習中，打造出重視紀律的音樂團隊。

嘉義市興安國小「擊興打擊樂團」連續2年代表嘉義市參加全國南區音樂比賽，今年超越12支各縣市隊伍，拿到特優第1名。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

詹季穎說，這次奪冠的關鍵是孩子們真心喜歡音樂，並且樂在其中，認為孩子一定要喜歡自己的音樂，才能演奏出感動的樂音，至於團員互動與傳承方面，樂團特別重視「學長姐帶領學弟妹，共好互助」，整個樂團就像一個學習的大家庭，沒有競爭、相互鼓勵，為達成共同演出目標而努力。

嘉義市興安國小「擊興打擊樂團」連續2年代表嘉義市參加全國南區音樂比賽，今年超越12支各縣市隊伍，拿到特優第1名。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

詹季穎說，最難教的不是音樂，而是「團隊默契」，所以會設計各種遊戲給孩子玩，例如音樂傳球、輪轉丟球、輪打音樂音階等，以團體遊戲方式玩音樂，最能培養團員間良好的默契，才能演奏出最棒的音樂。

興安國小校長查顯良表示，擊興打擊樂團在指導老師專業熱情與努力付出之下，凝聚學生及家長向心力，家長會長黃佳祥更是捐贈樂器，解決樂團各項困難，加上學校老師支持，主動協助指導分部練習，是樂團最強大後盾，這次奪冠後，將積極申請台灣藝術教育館的學生藝團演出計畫，希望把美好的打擊樂分享給全台民眾。