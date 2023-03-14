蔡育明教授主講航行安全。(航港局提供)

參與航商及船員專心聆聽課程情形。(航港局提供)

交通部航港局14日舉辦「112年度布袋商港航行安全講習」，本次講習邀請布袋商港在港航商17家及其船員約30餘人，透過專家學者、港公司及航港局共同授課，有助提升航行安全專業知識及建立船舶安全觀念。

航港局表示，今天特邀請高雄科技大學教授蔡育明講授航行安全管理基本認知、船舶安全與應急管理、航行前的準備工作、航程中的操作等。高雄港務分公司吳偵猷講師說明布袋商港VTS管制措施相關規定、航道水域及助航標誌及管制重點宣導等。

另航港局為預防布袋港進出港船舶風險，使航商及船員落實NSM制度評鑑重點，解說法規各項要求、航商及船員各自職責，並強調航程計畫應納入NSM制度。

航港局指出，布袋商港具特殊海氣象，夏季常受西南氣流影響，初次進港貨船或新更換之船員較不熟悉布袋港水域船舶操船特性，爰針對布袋商港客船及貨船之航商及船員，辦理航行安全教育訓練，俾利航商及船員了解布袋港水文特性及各項航行安全管制措施，並加強NSM制度標準化，以落實船舶安全管理。

航港局強調，這次講習導入外部學者，並由港務公司及航港局一起從各方面深入淺出講授，提升布袋港航商及船員的安全專業知能，在面對船上各種可能發生的安全風險下，能有效應對，以降低意外事故發生機率，共同確保布袋港的航行安全。