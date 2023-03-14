味全龍小龍女「Dragon Beauties」啦啦隊隊員賴可，從中華職棒五隊啦啦隊女孩脫穎而出，成為「台灣精品經典女孩」成員之一，在世界棒球經典賽率領球迷為中華隊加油，可惜中華隊未能如願晉級，昨(13日)她也PO出這段期間的心得文，還不忘曬出應援影片搞笑表示：「才對得起我自毀平時氣質溫柔的形象」，率真性格引起網友熱議。

中華隊週日對戰古巴以1:7落敗，雖然與A組其他球隊都是2勝2負，但在比較失分率情況下，不僅分組排名則墊底，下一屆還可能要從資格賽打起，引起國內球迷熱議；對此，賴可不忘為失落的球迷打氣，她表示不論快樂或悲傷，都別忘了帶著這幾天在球場的熱情，去面對偶爾對人生感到失望及徬徨的時刻，如此一來所有努力便值得。

賴可曬出在球場上應援被捕捉到的鏡頭，只見她情緒亢奮帶領球迷大跳中華隊嗆司曲「Team Taiwan」，不僅又叫又跳，還用力鼓掌加上甩頭，更隨著口號要球迷一起高舉雙手應援，忍不住搞笑表示：「才對得起我自毀平時氣質溫柔的形象，在應援台上散播快樂分享愛」，接著強調依舊以 「#eamTaiwan為榮」之外，也向所有人致謝：「謝謝現場2萬名球迷跟著我們一起吶喊，還有電視機前守著中華隊的每一個你」。

這則影片短短一天就吸引上萬人觀看，網友也相當感謝她這段期間的熱力應援，紛紛留言：「因為有了妳們和滿場球迷的應援，才能讓中華隊譜出扣人心弦的比賽內容」、「看賴可現場哭，我也好想哭，謝謝中華隊還有啦啦隊這些天辛苦的應援，我們下次經典賽一定會更強」、「全台棒球迷加球員都是台灣英雄」、「有你們帶動觀眾的應援，球員都受到很大的鼓舞」。